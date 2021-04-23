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Kahramanmaraş'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü gözaltına alındı.
 23 Nisan 2021 18:34
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Kahramanmaraş'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Onikişubat ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler A.D. ile G.S'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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