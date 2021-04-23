Bartın Valiliği: Temaslı veya pozitif olan memurların durumu sorgulansın
Bartın Valiliği tüm ilgili birimlere gönderdiği yazıda, temaslı veya pozitif olan memur ve işçilerin durumlarının sorgulanmasını, yapılan incelemede gerekçeleri yeterli görülmeyen personele disiplin işlemi yapılmasını istedi.
|23 Nisan 2021 18:45
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Bartın Vali yardımcısı imzasıyla tüm birimlere gönderilen resmi yazıda tüm amir, memur ve işçi kadrosunda görev yapan personelin herhangi bir şekilde temaslı veya pozitif olmaları durumunda, durumlarının sorgulanmasını, gerekçeleri yeterli görülmeyen personele disiplin işlemi yapılmasını istedi.
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