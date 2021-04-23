2021 LGS'de, soru sorulacak konular belirlendi
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2021 yılında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"da aday öğrencilerimizin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayınlandı.
|23 Nisan 2021 18:49
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2021 yılında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"da aday öğrencilerimizin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayınlandı.
2021 LGS konu, kazanım ve açıklamaları için tıklayınız.
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