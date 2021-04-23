AK Parti'nin 23 Nisan logosunu çizen 12 yaşındaki Simay, tasarımını anlattı

AK Parti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kullandığı logoyu çizen 12 yaşındaki Simay Özen, tasarımında çocukların geleceğin ışıkları üzerinde yol alacağı fikrinden etkilendiğini belirtti.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri, bugün partinin Twitter hesabından yapılan paylaşımla tanıtılan logoyu tasarlayan Simay Özen'i Gaziemir ilçesindeki evinin bahçesinde ziyaret etti.

Gazi Umurbey Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan Özen'e İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak tarafından hediye takdim edildi.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Simay Özen, küçük yaşlardan bu yana resme ilgisinin olduğunu, daha önce de eserleriyle çeşitli yarışmalarda dereceler elde ettiğini belirtti.

Salgın döneminde resme daha çok zaman ayırdığını, yeteneğini geliştirdiğini kaydeden Özen, yaptığı resimleri sosyal medya hesaplarında paylaştığını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı da etiketlediğini dile getirdi.

AK Parti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de bir logo çizdiğini anlatan Özen, "Logomun seçilmesi bana da sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Böyle bir partinin logosunu çizdiğim için çok mutlu oldum. Seçileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Logoyu çizmek 2-3 günümü aldı. Çizimimde çocukların geleceğin ışıkları üzerinde gideceğini resmettim. Geleceğe yön vermek için bir yol çizdim. Çocukların önlerinde bir ışık olması lazımdı." diye konuştu.

AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün logomuzu Simay'ın emeğiyle işlediği hayal gücüne bırakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." mesajı paylaşılmış, partinin sosyal medya hesaplarındaki logoları Simay Özen'in tasarladığı logo ile değiştirilmişti.