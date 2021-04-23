Twitter'ın Türkiye temsilciliğine atanan isim belli oldu
Sosyal medya düzenlemesi kapsamında geçen ay temsilci atayacağını duyuran Twitter, Türkiye'de şirket kurdu ve temsilci olarak ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişiyi atadı.
|23 Nisan 2021 19:05
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Türkiye'de yasal temsilcilik bulunduracağını daha önce açıklayan Twitter, Türkiye'de temsilci olarak ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişiyi atadı.
Ticaret Sicil Gazetesi'nde dün yayımlanan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına göre, "İnternet içerik hizmetleri limited şirketi" unvanıyla bir şirket kuruldu. 10 bin TL sermayeli şirketin adresi İstanbul'da Şişli ilçesi oldu.
TEMSİLCİ ABD'DE İKAMET EDİYOR
Türkiye'deki şirketin kurucusu olarak ABD merkezli T.I. Redwing LLC adlı şirket kayıtlarda yer aldı. Twitter'ın Türkiye'deki şirketinin müdürü olarak T.I. Redwing LLC şirketi seçilirken, tüzel kişi adına ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişinin hareket edeceği belirtildi.
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