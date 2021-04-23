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Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı.
|23 Nisan 2021 19:32
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Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu Adalet Sarayı mevkiinde 31 AES 305 plakalı otomobil ile polis ekibi aracı alt geçitteki kavşak alanında çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan R.Ö, B.N, M.N. ve N.N. isimli kişiler çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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