Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayıları yüzde 20 düştü
|23 Nisan 2021 20:05
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından şu bilgileri verdi:
"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."
İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbulda vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız. pic.twitter.com/dvP667bbmwDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2021
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