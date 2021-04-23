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Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayıları yüzde 20 düştü

Sağlık Bakanı Koca: "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu."
 23 Nisan 2021 20:05
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Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayıları yüzde 20 düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından şu bilgileri verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."
Anadolu Ajansı
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