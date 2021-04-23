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MASAK'dan Vebitcoin'e inceleme: Hesaplarına bloke konuldu

MASAK, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu
 23 Nisan 2021 21:45
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

MASAK'tan edinilen bilgilere göre, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

Başkanlık, işlemlerini durdurduğunu açıklayan firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.

MASAK, kripto para platformu Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına da bloke koymuş, firma ile sahibi hakkında inceleme başlatmıştı.
Anadolu Ajansı
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