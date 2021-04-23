Saffet Sancaklı'dan Thodex iddialarına yanıt
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı. Sancaklı 'Oğlum Mert Sancaklı ya da başka bir aile üyesinin şirketle hukuki ve fiili hiçbir bağı bulunmamıştır ve bulunmamaktadır' dedi.
|23 Nisan 2021 20:54
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Saffet Sancaklı, Thodex iddialarına yönelik bir açıklama yaptı.
Sancaklı, iddialar üzerine Twitter'dan bir açıklama yayınladı. "Oğlumun ve adımın geçtiği olaylardan büyük üzüntü duyuyorum" dedi.
Ticaret sicil gazetesinden şirketle ilgili görseli de paylaşan Sancaklı "Milli şahsiyetime yönelik en küçük bir lekeyi kabul etmem" ifadesini kullandı. Devletin tahkikatı sonucunda tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.
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