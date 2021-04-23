Bakan Koca'dan '23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan dolayısıyla koltuğuna oturan kişinin torunu olduğu iddialarına cevap verdi. Bakan Koca, "Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" dedi.
|23 Nisan 2021 21:32
|+Aa- Yazdır
Bakan Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık koltuğuna oturan çocuğun kendisinin torunu olduğu iddialarını yalanladı. Koca yaptığı paylaşımda, "Evet o evladımız. Mustafa Erkam Ordulu. Fatsa TOKİ İlkokulu'nda okuyor. Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor" ifadelerini kullandı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan, Biden ile görüştü
23 Nisan 2021 21:19
|Saffet Sancaklı'dan Thodex iddialarına yanıt
23 Nisan 2021 20:54
|İçişleri Bakanı Soylu: Toplanma alanı sayısı 25 bin 570
23 Nisan 2021 19:12
|Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan ve Pakistan'a FETÖ teşekkürü
23 Nisan 2021 17:13
|Bakan Koca, sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı
23 Nisan 2021 16:55
|Milliyet Gazetesi: 51 il daha büyükşehir olacak
23 Nisan 2021 16:47
|Türkiye Ermenileri Patriği: Halkımızın acısı politik amaçlara alet ediliyor
23 Nisan 2021 16:38
|Kılıçdaroğlu: Meclisin yetkilerinin gaspına sessiz kalmaması gerekir
23 Nisan 2021 16:05
|Başdanışman Ertem: Kripto para düzenlemeleri yolda
23 Nisan 2021 15:30
|TBMM, kurulduğu günden bu yana en büyük darbeyi FETÖ'den aldı
23 Nisan 2021 15:03