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Thodex soruşturmasında gözaltı sayısı 65'e yükseldi

Kripto para borsası Thodex'e yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 65'e yükseldi.
 23 Nisan 2021 22:34
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 62'sini yakalamıştı.

Devam eden operasyonlarda 3 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Bununla beraber sabah saatlerinden bu yana yakalanan şüpheli sayısı 65'e yükselirken, hala firari olarak aranan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 13 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Türkiye'nin talebi üzerine, kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarmış, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu sanılan şüpheli halkındaki uluslararası girişimlerin sürdüğü kaydedilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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