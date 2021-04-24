24 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
|24 Nisan 2021 00:01
|+Aa- Yazdır
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni Terör Örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret edecek.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayburt ve Gümüşhane'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Kürtün Kavşağı Açılış Töreni'ne iştirak edecek Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli şantiyesini ziyaret ederek iftar programına katılacak.
(Bayburt/10.30-12.30/Gümüşhane/14.30-19.00)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi" Sirkeci Garı'nda açılacak.
(İstanbul/12.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
23 Nisan 2021 23:35
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
23 Nisan 2021 23:13
|Erdoğan çifti 23 Nisan'da çocuklarla iftarda buluştu
23 Nisan 2021 22:51
|İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım
23 Nisan 2021 22:47
|Erdoğan ile Biden NATO liderler zirvesinde görüşecek
23 Nisan 2021 22:26
|Bakan Koca'dan '23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı' iddialarına cevap
23 Nisan 2021 21:32
|Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan, Biden ile görüştü
23 Nisan 2021 21:19
|Saffet Sancaklı'dan Thodex iddialarına yanıt
23 Nisan 2021 20:54
|İçişleri Bakanı Soylu: Toplanma alanı sayısı 25 bin 570
23 Nisan 2021 19:12
|Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan ve Pakistan'a FETÖ teşekkürü
23 Nisan 2021 17:13