Erdoğan çifti 23 Nisan'da çocuklarla iftarda buluştu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftar yaptı.
|23 Nisan 2021 22:51
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