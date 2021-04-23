1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İskilip Belediye Başkanından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, veremeyeceği hiçbir hesap olmadığını belirterek, "Ben çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim, istifa edecek yönünde beklentisi olanlarda avucunu yalar" dedi.
 23 Nisan 2021 23:00
+Aa- Yazdır
İskilip Belediye Başkanından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

İskilip Belediyesi faaliyet raporu, MHP ile AK Partili belediye meclis üyelerinin savcılığa bulundukları suç duyurusu hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Sülük, şahsına yönelik suçlamaların hepsine belgeyle cevap verdi. Göreve geldiği günden itibaren partisine ve Cumhur İttifakına zarar vermeden çalıştığını belirten Başkan Sülük, yapacağı açıklamaların şahıslarla alakalı olduğunu ve vereceği her yanıtın belge ile ispatının olduğunun altını çizdi. Göreve geldiği günden beri sürekli farklı talep, maddi menfaat beklentisi içerisinde olan kitlelerin hedefi haline geldiklerini anlatan Başkan Sülük, "Bu talepler karşısında arkadaşlarımızla birlikte dağ gibi durduk. Bunların en başında maddi talepler vardı. Başarılı olamayınca içimize fitne sokarak gerek meclis gerekse belediye personelimizin üzerinde etki kurdular. Hatta öyle ileri gittiler ki 'biz belediye başkanı görevden aldırıyoruz, yerine sen belediye başkanı olacaksın' dediler. Arkadaşlarımızın bu şekilde beyinlerine girenlerin belediyemizde bazı yakışık almayan hareketler yapılmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

"Suç duyurusu benimle ilgili değil, tamamen belediyeye ait, belediyenin faaliyetleriyle ilgili yapılan suç duyuruları"

Yaptıkları işlerden emin olduklarını ve veremeyecekleri hesaplarının bulunmadığını kaydeden Başkan Sülük, "Bizim veremeyeceğimiz hesabımız yok. İsteyen istediği şekilde üzerimize gelebilir. Bizim korkumuz yok. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Hiçbir yerden sonuç alamayınca basına da servis edilen, özellikle bazı mensupları tarafından değiştirilerek kamuoyuyla paylaştılar. Suç duyurusunda bulundular. Ancak yapılan suç duyurusu benimle ilgili değil. Tamamen belediyeye ait, belediyenin faaliyetleriyle ilgili yapılan suç duyuruları. Şu anda benim adıma yapılan herhangi bir suç duyurusu veya soruşturma yok. Bu arkadaşlarımızın girişimleriyle mülkiye müfettişi görevlendirildi. Gerekli denetimlerini yaptı. Bundan da sonuç alamayınca denetleme komisyonu var. Deneme komisyonu da mali işleri denetler ve bunun dışında görevi yoktur" dedi.

"Buyursunlar beni şikayet etsinler"

İddialara tek tek belgelerle cevap veren Başkan Sülük, "Biz yaptığımız hiçbir işte rant sağlamadık. Ben ömrüm boyunca çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim. Bundan sonra da geçirmem. Kimse benden böyle bir beklentiye girmesin. Şahsıma yönelik yapılan ithamların, suçlamalardan elde etmeye çalıştıkları tek şey var o da belediye başkanlığı makamı. Ve akabinde de buradan elde edecekleri rantlar var. Bu suçlamalarla ilgili itirazları olan arkadaşlar varsa hukuk yolları açık. Buyursunlar beni şikayet etsinler. Ben 14 yaşımda yatılı okulda okudum. 14 yaşımdan beri beni devlet okuttu. 18 yaşımda ilk maaşımı almaya başladım. 32 yıldır devlete hizmet ettim. Devlet beni kimseye minnet ettirmedi. Kimsenin karşısında boyun eğdirmedi. Bundan sonra da hiçbir Allah'ın kuluna boyun eğmeyeceğim. Hiçbir maddi manevi menfaat çıkar uğruna boyun eğmem. Ben memleketime hizmet için belediye başkanı oldum. Bu koltuğa da bağlı değilim. Hiç umurumda da değil. Başından beri boynumu eğmeye çalışan güruh bunu beklemesin. Umutlarını kessin" diye konuştu.

"Kimse boş hayal görmesin"

Yapılan suçlamalarla ve gündeme getirilen iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacağını açıklayan Başkan Sülük, "Hukuki mücadeleme başlıyorum. Bana tehdit mektupları, şantaj mektupları gönderen, aleyhimde sahte hesaplar üzerinden kampanya yürütenler herkes kendisini biliyor. Kimse burayla ilgili boş hayaller görmesin. Müfettiş raporunu da bekliyorum. İllaki eksikliklerimiz çıkacak. Hakkımda en ufak soruşturma yok. Müfettiş ifademi almadan gitti. Kamuoyunda şahsım hakkında kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Hiçbir dosyada soruşturma evrakında ismimiz yok. Bunların çamur at izi kalsın felsefesi bu duruma geldi. Denetleme komisyonu raporu faaliyet raporunun yetersiz olarak gerekçe gösterilen rapordur. Faaliyet raporunun geçersiz sayılmasına tek gerekçe olarak Melis üyeleri tarafından kamuoyuna sunulan denetim raporu oldu. Başka hiçbir gerekçe yok. Bu sürecin başından itibaren partimizle sürekli istişare halindeyiz. Genel merkezi konuyu biliyor. Müfettiş raporunu bekliyorlar. Partimizin tavrı ile ilgili çok yorum yapmayacağım. Herkes gitse ben MHP'liyim. MHP'den istifa edecek gibi beklentisi olanlar avucunu yalar. Herkes istifa etse ben MHP'liyim. Beni kimse partimden istifa etmeye zorlayamaz. Böyle bir şey de yok. Partimizin en ufak bu yönde telkini de yok. Önümüzün tıkanması işlevsel anlamda gerçekçi bir tavır değil. Ülkemiz hukuk devleti. Bu konuda ben son derece rahatım. Beni üzen kamuoyundaki yanlış bilgilendirmedir. Bu suçlamaların tek sebebi rant kapılarının kapatılması" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Toplanması yasaktı, suçüstü yakalandılar! 724 bin lira ceza
23 Nisan 2021 22:21		 Kısıtlamayı deldi, ceza yedi, polise 'Vicdansızlık' dedi
23 Nisan 2021 18:27
Doktorlar köy köy dolaşıp çocukların bayramını kutladı
23 Nisan 2021 17:58		 Okul müdürü balkonuna kurduğu ses sistemiyle 23 Nisan kutlaması düzenledi
23 Nisan 2021 17:37
'Tunceli'de vatandaş patates soğanı almadı' iddialarına yalanlama
23 Nisan 2021 16:59		 Kaymakam aşı konusunda uyardı: Vefat yaşı düşüyor
23 Nisan 2021 16:32
Isparta'da bir köy muhtarı görevden alındı
23 Nisan 2021 13:20		 Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
23 Nisan 2021 12:57
Hasar danışmanlığıyla başladığı işte oto tamircisi 'Meral usta' oldu
23 Nisan 2021 11:34		 Günlük vaka sayısı 500'ü geçen ilde, Vali uyardı
23 Nisan 2021 11:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:35 - Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü23:25 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:13 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü23:00 - İskilip Belediye Başkanından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama22:51 - Erdoğan çifti 23 Nisan'da çocuklarla iftarda buluştu22:47 - İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım
22:34 - Thodex soruşturmasında gözaltı sayısı 65'e yükseldi22:31 - NASA'dan Akyaka paylaşımı: Vay be... Güzelliğini yaşayın22:26 - Erdoğan ile Biden NATO liderler zirvesinde görüşecek22:21 - Toplanması yasaktı, suçüstü yakalandılar! 724 bin lira ceza22:11 - Kavcıoğlu: Rezervlerin yapısı değişti, Türkiye'nin 120 ton olan altını bugün 720 ton21:55 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonlarında 4 tutuklama
21:45 - MASAK'dan Vebitcoin'e inceleme: Hesaplarına bloke konuldu21:32 - Bakan Koca'dan '23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı' iddialarına cevap21:19 - Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan, Biden ile görüştü20:54 - Saffet Sancaklı'dan Thodex iddialarına yanıt20:50 - Vaka sayısı yeniden 50 binin altında
20:23 - 'Ağlayan gelin'i koparana 80 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi
Gülben Ergen'in kripto para pişmanlığı
Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği yazı ortaya çıkınca beraat etti
Bitcoin çok sert düşüşe geçti
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Milliyet Gazetesi: 51 il daha büyükşehir olacak
Eşinin uçak biletini bütçeden ödeten belediye başkanı Sayıştay'a takıldı!
Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği
Vaka sayısı yeniden 50 binin altında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir sıfır önde başlamak 3
keratin 2
polisin kağıt toplayıcısına ceza kesmesi 1
kaynak 2
Yürük 3
tiktok tiktok 1
doktor mühendis kaçıran ilçe 2
pijama paçasını çorabın içine sokmak 3
aras kargo 2
sedef hastalığı 1
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam