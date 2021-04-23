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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.
 23 Nisan 2021 23:25
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 89 oldu.

Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 342 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, vefat sayısı 37 bin 672, ağır hasta sayısı 3 bin 475 oldu.

- 23 Nisan kutlamaları

Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kovid-19 tedbirleri gölgesinde kutlandı.

Tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilen resmi tören ve kutlamaların dışında tüm il ve ilçelerde vatandaşlarla çocukların kutlamaları eve sığdırıldı.

Ülke genelinde bazı belediyeler tarafından çocuklara yönelik konvoy düzenlendi, hediyeler dağıtıldı.

- Bakan Koca'dan 23 Nisan paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik bir öğrencinin sırası gelen herkesi Kovid-19 aşısı olmaya çağırdığı video paylaşıldı.

Videonun sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocuk, bu bayramı kendilerine hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.

- İYİ Parti'den teşkilatlara Kovid-19 genelgesi

İYİ Parti'de salgın sebebiyle artan vaka ve vefat sayıları dikkate alınarak teşkilatlarda görevli her kademedeki yönetici ve ailelerini koruyabilmek için yeni kararlar alındı.

Buna göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 16 Mayıs'a kadar kapalı ortamlarda toplu etkinlik ve program yapılmayacağı, toplantı ve görüşmelerin elektronik iletişim araçları kullanılarak yapılacağı açıklandı.

- "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" ile Anzakların "Şafak Ayini" yapılamayacak

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı törenleri, salgın tedbirleri nedeniyle dar kapsamlı, yurt dışından misafirler olmadan, az sayıda katılımcıyla yapılacak.

Her 24-25 Nisan'da Türk gençliğinin kahraman Mehmetçiği andığı "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" ve Anzak torunlarının kalabalıklar halinde katıldığı "Şafak Ayini", tedbirlerden dolayı yapılamayacak.

- Yerli aşıda Faz-3 çalışmasına mayısta başlanacak

Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif aşının Faz-3 çalışmasına mayısta başlanacak.

Bu aşının Kasım 2020'de başlanan Faz-1 aşamasının tamamlanmasının ardından Faz-2 aşamasına Şubat 2021'de geçildi.

Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 çalışmasına da mayısta başlanacak. Bu dönemde yaygın aşılama yapılması hedefleniyor.

- Kısa çalışma ödeneğine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

- Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

Türkiye genelinde Kovid-19 ile mücadeleye yönelik denetimler aralıksız sürdürüldü. Bu kapsamda, tedbirleri ihlal edenlere yönelik para cezaları uygulandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde, Eskişehir'de 2 mahalle, Tokat'ta bir köy ve Adıyaman'da 59 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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