Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|23 Nisan 2021 23:35
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konuların detaylı olarak değerlendirildiği görüşmede iki liderin Haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi.
Ayrıca, mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
23 Nisan 2021 23:13
|Erdoğan çifti 23 Nisan'da çocuklarla iftarda buluştu
23 Nisan 2021 22:51
|İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım
23 Nisan 2021 22:47
|Erdoğan ile Biden NATO liderler zirvesinde görüşecek
23 Nisan 2021 22:26
|Bakan Koca'dan '23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı' iddialarına cevap
23 Nisan 2021 21:32
|Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan, Biden ile görüştü
23 Nisan 2021 21:19
|Saffet Sancaklı'dan Thodex iddialarına yanıt
23 Nisan 2021 20:54
|İçişleri Bakanı Soylu: Toplanma alanı sayısı 25 bin 570
23 Nisan 2021 19:12
|Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan ve Pakistan'a FETÖ teşekkürü
23 Nisan 2021 17:13
|Bakan Koca, sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı
23 Nisan 2021 16:55