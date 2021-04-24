Aydın'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Aydın'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi
|24 Nisan 2021 02:11
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23 Nisan 2021 23:25
|Vaka sayısı yeniden 50 binin altında
23 Nisan 2021 20:50
|Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayıları yüzde 20 düştü
23 Nisan 2021 20:05
|Kan stokları azalan Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
23 Nisan 2021 19:39
|Prof. Günyeli: Beni entübe edin diye yalvarma noktasına geldim
23 Nisan 2021 19:22
|AK Parti'nin 23 Nisan logosunu çizen 12 yaşındaki Simay, tasarımını anlattı
23 Nisan 2021 18:57
|Kanserden vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
23 Nisan 2021 18:50
|Antikor oluşmasa bile aşı sizi korur
23 Nisan 2021 18:43
|'Doğum günümü bilgisayardan görmüyorlar mı' diyen çocuğa, polisten doğum günü sürprizi
23 Nisan 2021 16:58
|Çocuk çobanın bayrak hassasiyeti duygulandırdı
23 Nisan 2021 16:13