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Aydın'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Aydın'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi
 24 Nisan 2021 02:11
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Aydın'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'da yer alan bilgilere göre Aydın Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 01.53 olarak açıklanırken derinliği 8.84 km. olarak kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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