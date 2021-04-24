Çelik: Diplomasi vizyoner köprüler kurmalıdır
|24 Nisan 2021 06:06
|+Aa- Yazdır
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyaset ve diplomasinin tarihsel tartışmaları kışkırtmaması gerektiğine işaret ederek "Siyaset ve diplomasinin görevi, tarihe ait tartışmaların bugünü ve geleceği rehin almasını engellemektir. Siyasetçiler, kendilerini tarihçilerin yerine koyarsa görevlerini yapmamış olurlar. Siyaset ve diplomasi, tarihi, bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir. Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur." ifadelerini kullandı.
Siyaset ve diplomasinin köprü kurduğu sürece başarılı, duvar örmeye başladığı sürece başarısız olduğunu belirten Çelik, "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi, bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır." değerlendirmesini yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|24 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Nisan 2021 00:01
|Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
23 Nisan 2021 23:35
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
23 Nisan 2021 23:13
|Erdoğan çifti 23 Nisan'da çocuklarla iftarda buluştu
23 Nisan 2021 22:51
|İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım
23 Nisan 2021 22:47
|Erdoğan ile Biden NATO liderler zirvesinde görüşecek
23 Nisan 2021 22:26
|Bakan Koca'dan '23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı' iddialarına cevap
23 Nisan 2021 21:32
|Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan, Biden ile görüştü
23 Nisan 2021 21:19
|Saffet Sancaklı'dan Thodex iddialarına yanıt
23 Nisan 2021 20:54
|İçişleri Bakanı Soylu: Toplanma alanı sayısı 25 bin 570
23 Nisan 2021 19:12