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Çelik: Diplomasi vizyoner köprüler kurmalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi, bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
 24 Nisan 2021 06:06
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Çelik: Diplomasi vizyoner köprüler kurmalıdır

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyaset ve diplomasinin tarihsel tartışmaları kışkırtmaması gerektiğine işaret ederek "Siyaset ve diplomasinin görevi, tarihe ait tartışmaların bugünü ve geleceği rehin almasını engellemektir. Siyasetçiler, kendilerini tarihçilerin yerine koyarsa görevlerini yapmamış olurlar. Siyaset ve diplomasi, tarihi, bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir. Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur." ifadelerini kullandı.

Siyaset ve diplomasinin köprü kurduğu sürece başarılı, duvar örmeye başladığı sürece başarısız olduğunu belirten Çelik, "Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi, bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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