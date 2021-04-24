Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
|24 Nisan 2021 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Isparta, Burdur, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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