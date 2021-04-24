'Mesajı satır arasına gizledim, millet bize kızabilir!'
|24 Nisan 2021 06:15
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OSMAN ÖZGAN-ABDULLAH SARİCA
104 emekli amiralin imza attığı darbe imalı bildiriyle ilgili soruşturmada el koyulan dijital materyallerde, hazırlık süreciyle ilgili yazışmalar tespit edildi. Bildiriyi hazırlayan emekli Amiral Ergun Mengi ile emekli Amiral Mustafa Özbey arasında geçen yazışmaların dökümü yapıldı. Yazışmalarda Mengi'nin bildirinin taslak halini Özbey'e gönderdiği, Özbey'in de eklenmesini istediği ifadeleri Mengi'ye cevap olarak attığı görüldü. Mengi'nin Özbey'e attığı bir mesajda "Tüm yazdıklarınızı satır aralarına gizlemeye çalıştım. Mesajı alacaklar kesin alır ama halk bize kızabilir bunu yazdılar diye" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
HALK BİZE KIZABİLİR
Emniyet sorgusunda bu mesajın ne anlama geldiği sorulan Özbey, şu cevabı verdi: "Bu konudaki niyet kesinlikle sorumlulara dönük bir uyarı amacı taşımamakta olup, satır aralarına gizlemekten kasıt ise gruptaki duyuruya katkı sağlamak amacıyla fikir beyan eden amirallerin düşüncelerini metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmesi anlamını taşımaktadır. 'Halk bize kızabilir' cümlesi ise kamuoyunun bu duyuruyu yetersiz bulup bizlere kızabileceği kaygısı ile yazılmıştır."
Büyükelçiler askerleri de istemiş
İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan TESUD Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'ın dijital materyallerinden emekli büyükelçilerin bildirisi çıktı. Çalışkan'ın 126 emekli büyükelçinin 30 Ocak 2020'de yayımladığı bildiriyi, yayımlanmadan 1 hafta önce emekli Amiral Cem Gürdeniz'e gönderdiği tespit edildi. Metni Gürdeniz'e ne amaçla gönderdiği sorulan Çalışkan, "Büyükelçiler, gündemdeki konulara ilişkin bir duyuru metni hazırlığı aşamasındayken, anılan metinde diplomatların dışında general ve amirallerin de isimlerinin bulunmasını istediler ve bana aktardılar. Biz TESUD olarak bu konuyu değerlendirirken, Cem Gürdeniz amiralime görüş ve önerisini almak ve TESUD'un kurumsal yaklaşımına ilişkin nihai karara ulaşmak maksadı ile gönderdim" dedi.
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