Kars'ta hayvanlarda virüs tespit edildi
İshal şikayetiyle sahipleri tarafından Kars Veteriner Polikliniğine getirilen buzağı, kedi ve köpeklerde koronavirüs tespit edildi
|24 Nisan 2021 07:54
|+Aa- Yazdır
Veteriner hekim Tolgahan Ediz "Getirilen hayvanlarda kesilmeyen ishaller olduğunu fark ettik. Yetiştiriciler, 'Bize de bulaşır mı' diye korktular.
Hatta buzağısını bırakıp gidenler de oldu. İnsana bulaşmayacağını gördük. Ancak bazı yetiştiricilerin maddi kayıpları çok. Koronavirüs sadece buzağı değil kedi, köpek olmak üzere bütün hayvanlarda şiddetli ölümlerle sonuçlanıyor" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
24 Nisan 2021 07:50
|Virüsün şakası yok ağır yük altındayız
24 Nisan 2021 07:25
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
24 Nisan 2021 06:30
|Aydın'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
24 Nisan 2021 02:11
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23 Nisan 2021 23:25
|Vaka sayısı yeniden 50 binin altında
23 Nisan 2021 20:50
|Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayıları yüzde 20 düştü
23 Nisan 2021 20:05
|AK Parti'nin 23 Nisan logosunu çizen 12 yaşındaki Simay, tasarımını anlattı
23 Nisan 2021 18:57
|Kanserden vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
23 Nisan 2021 18:50
|'Doğum günümü bilgisayardan görmüyorlar mı' diyen çocuğa, polisten doğum günü sürprizi
23 Nisan 2021 16:58