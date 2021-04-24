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Faruk Fatih Özer'in babası anlattı: Dolandırıcılık yaptığına inanmıyorum

Milyonlarca dolarla yurtdışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yurdışına kaçışı büyük yankı uyandırdı. Özer son güne kadar ailesine en ufak bir bilgi bile vermedi, eşyalarını dahi toplamadan evden ayrıldı. Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer, oğluyla son görüşmelerini, "En son pazar günü eve geldi. Beraber iftar yaptık Biraz durgundu. Gideceğini söylemedi" sözleriyle anlattı. Özer olanları televizyondan öğrendiğini ancak iddialara hiç ihtimal vermediğini söyledi
 24 Nisan 2021 08:15
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Faruk Fatih Özer'in babası anlattı: Dolandırıcılık yaptığına inanmıyorum

Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışının ardındaki sır perdesi aralanıyor.

Faruk Fatih Özer kimseye haber vermeden salı günü İstanbul Havalimanı'ndan uçağa binerek Arnavutluk'a gitti. Thodex kullanıcıları sosyal medyadan dolandırıldıklarına dair mesajlar paylaşmaya başlamıştı. Ağabey Güven Özer ise son dakikaya kadar evinde bekledi.

Operasyon yapılmadan bir gün önce Hürriyet'e yaptığı açıklamada, kardeşi için "Bizi de vurup gitti" dedi. Bu kırılma noktası oldu. Haberler iyice yayılınca, aile üyelerinin tümü evlerini boşaltarak terk etti.

SALI GECESİ GİTTİLER

Polis ekipleri Güven Özer ve ailesinin yaşadığı Kurtköy'deki adresleri bastı. Ancak adreslerde kimse bulunamadı. Hürriyet'in haberine göre Güven Özer'in, Kurtköy'deki Beyazavler Sitesi'nde bulunan evi 2 yıl önce kiraladığını anlatan site bekçisi Ali Nakay, "En son geçtiğimiz salı günü gördüm. Akşam saatinde siyah takım elbiseli bir kişi geldi. Bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldılar. Ondan sonra görmedim. Eşi ve iki çocuğunu alıp buradan ayrılmış. Sabah erken saatte gelen polis ekipleri de evde kimseyi bulamadı" dedi.

EN SON PAZAR GÜNÜ GÖRDÜM

Faruk Fatih Özer'in hakkında yakalama kararı olan babası Zülküf Özer, oğlunun dolandırıcılık yaptığına inanmadığını, tanıyan kimsenin de ihtimal vermediğini söyledi.

Baba Özer şunları anlattı:

"Olan biteni televizyonlardan öğrendim. Kendisiyle görüşemedim. Beni aramadı. Ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum, tanıyanlar da vermiyor. Pazar günü iftar için geldi, birlikte iftar yaptık. Biraz durgundu. Ufak tefek sorunları olduğunu söyledi. 'Dua edin' dedi. 'Bir tane ortak bulabilirim' dedi. Oğlum bizimle yaşıyordu. Bize gideceğini falan söylemedi. Eşyasını da toplamadı. Pandemi süresinde evde yaşlılarımız olduğu için eve pek gelmezdi. Maslak'taki evde kalıyordu."

YATIRIMCILARIN PARASIYLA NASIL KAÇTI?

Yaklaşık 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in, yatırımcıların paralarını nasıl aldığı ise henüz netleşmiş değil. Ancak oluşturulan sisteme bakıldığında uzmanlar konu ile ilgili bazı tahminlerde bulunuyor.

Buna göre yatırımcıların aldığı kripto paralar aracı kuruluşun veri merkezinde saklanıyor. Thodex de kripto paralara yatırım yapmak isteyenler hizmet veren bir aracı kuruluş konumunda. Burada da yatırımcılar kripto para almak için Thodex'e fiziki para yatırıyor. Yatırılan paralar aracı kurumun banka hesabında toplanıyor. İşte bu nokta bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Uzmanlara göre bu hesaplara yatırılan fiziki ya da kripto paralar şirket inisiyatifine bırakılmış oluyor. Özer'in de bu boşluktan faydalanarak yatırımcıların paralarını kendi hesabına aktardığı ve aldığı paralarla yurtdışına kaçmış olabileceği iddia ediliyor.
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