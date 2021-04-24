1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar

Online eğitim ve pandemi şartlarında evden de dışarı çıkamayan gençlerin tek uğraşları kripto paralar oldu. KYK'dan aldıkları burs ve kredilerle yatırım yapanların sayısı gittikçe artıyor. Araştırmalara göre yatırımcıların yüzde 50'si 18-24 yaş aralığında.
 24 Nisan 2021 08:30
+Aa- Yazdır
KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar

Kripto parayla işlem yapanların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması'na göre bu alandaki yatırımcıların yüzde 71'i "Y" ve "Z" kuşağından. Bu durum kurucusunun yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı Thodex'te de farklı değil.

Şirketin geçen ay paylaştığı verilere göre Thodex kullanıcılarının yüzde 51.4'ü 18-24 yaş aralığındaydı. 25-34 yaş aralığındaki kullanıcıların oranı ise yüzde 26.5. Öte yandan diğer kripto para borsalarında da 100 binlerce genç işlem yapıyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre online eğitim nedeniyle masrafları azalan, pandemi şartlarında evden de dışarı çıkamayan gençlerin tek uğraşları kripto paralar olmuş durumda. Öyle ki Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldıkları burs ve kredilerle yatırım yapanların sayısı oldukça fazla. Lisansta 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ödeme alan gençlerin bir kısmı, her ay parasına hiç dokunmadan kripto paralara yatırıyor.

"5 KURUŞUM KALMADI"

Tüm parasını farklı para birimlerine yatırdığını ve şu an zarar ettiği için de parasını çekemediğini belirten lojistik bölümü öğrencisi Arda "Kripto paradan aslında hiç anlamıyorum. Arkadaşlarımın söylediği altcoinlerden aldım. En başta yüzde 30 kar ettim. Bunu görünce bekledim ama şimdi yatırdığım paranın altına düştüm. Cebimde 5 kuruş para kalmadı" dedi.

Bu ay KYK'dan aldığı 650 TL'yi kripto paraya yatırdığını aktaran mühendislik öğrencisi Remzi ise "Daha önce KYK'dan gelen parayla yurt ücreti ödüyordum ama şimdi bu masrafım yok. Paramı katlayayım dedim. Ama kar edemedim. Ailem de biliyor ama bir şey demediler" ifadelerini kullandı.

Online eğitim olduğu için masraflarının azaldığını belirten Sağlık Yönetimi öğrencisi Deniz, "Masrafım yok diye KYK'dan biriktirdiğim 1700 TL ile kripto para aldım. Düşüş nedeniyle 500 TL kaybettim. Bu düşüşü fırsat olarak değerlendirip biraz daha para yatıracağım. Ben bilinçliyim. Ailem bilmiyor, kendi param sonuçta" diyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakımsız bıraktıkları 250 köpek için yardım kampanyası düzenlemişler
24 Nisan 2021 10:35		 Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
24 Nisan 2021 10:25
Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandıran zanlılardan 1'i tutuklandı
24 Nisan 2021 10:07		 Vincin demir ayağı can aldı
24 Nisan 2021 09:41
Dolandırıcılık oltasını 1 yıl önce sallamış!
24 Nisan 2021 09:36		 Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
24 Nisan 2021 09:21
Malatya'da ortalık karıştı, özel harekat müdahale etti
24 Nisan 2021 08:59		 Faruk Fatih Özer'in babası anlattı: Dolandırıcılık yaptığına inanmıyorum
24 Nisan 2021 08:15
'Mesajı satır arasına gizledim, millet bize kızabilir!'
24 Nisan 2021 06:15		 Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
24 Nisan 2021 03:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:35 - Bakımsız bıraktıkları 250 köpek için yardım kampanyası düzenlemişler10:32 - Kızılırmak Delta'sı alarm veriyor10:29 - 'Okul servis araçlarında 12 yaş şartı kaldırılsın' talebi10:28 - 'Soykırım iftirasına karşı hukuk ve tarihsel gerçeklik temelinde mücadele önemli'10:25 - Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı10:20 - Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında asıl düşüş haftaya
10:10 - Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı10:08 - Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor10:07 - Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandıran zanlılardan 1'i tutuklandı10:03 - 5434 ve 5510'a göre Ölüm yardımı/Cenaze ödeneğinde 3 katlık bir fark var!09:46 - Böbrek naklinde HIV bulaştı, mahkeme kimseyi suçlu görmedi09:41 - Vincin demir ayağı can aldı
09:36 - Dolandırıcılık oltasını 1 yıl önce sallamış!09:21 - Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon09:15 - Vatandaş ucuz yağ tüketecek09:14 - Kazdağları eteklerinde yüksek asitli zeytinyağları sabuna dönüşüyor09:13 - Kruvaziyer turizmi rakip ülke kıskacında
09:11 - CHP Genel Merkez personeli kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar
Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif
Kripto paranın sicili kabarık
9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
'Mesajı satır arasına gizledim, millet bize kızabilir!'
FETÖ'ye kurmay darbesi! Adil Öksüz'ün yeğeni 32 kurmayı deşifre etti
Sağlam dişi çekilen hastayı Danıştay haklı buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
polisin kağıt toplayıcısına ceza kesmesi 1
nesne olarak ne bırakmak istersiniz 1
günün birinde ortaya çıkarsa şaşırmam 1
dört işlem 1
fujer 1
simbiyotik 1
dünyanın en büyük türk bayrağı 1
Yürük 3
Öllüğün körü 2
ayakta yanma hissi 3
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam