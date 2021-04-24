Hurmanın her geçen gün tüketimi artıyor

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın Ramazan ayı dışındaki tüketimi de hızla artıyor. Son dönemde sağlıklı beslenme trendinin yükselişe geçmesiyle birlikte tüketiciler, hurmayı artık atıştırmalık olarak da tercih ediyor.

'Medjoul'dan 'acve'ye, 'mebrum'dan 'suga'ya, 'sukkari'den 'hudri'ye kadar birçok çeşidi olan hurma farklı fiyatlardan tüketiciye sunuluyor. Hurmalarda kilogram fiyatları 25 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Fiyatlar hurmanın cinsine ve boyutuna göre değişiyor. Son beş yılda 218.6 milyon dolarlık hurma ithal edilirken, en çok ithalat yapılan ülkeler ise Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve İran oldu.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'in haberine göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve Malatyalılar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Karadoğan, hurma tüketiminin günlük hayatta yükselen bir trend içinde olduğunu söyledi.

Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle sağlıklı beslenmeye yönelik ilginin artmasının da tüketimin yükselmesine neden olduğunu belirten Karadoğan, "Önceden Ramazan ayı dışında hurma tüketimi yok denecek kadar azdı. Özellikle Arap coğrafyasından gelen göçlerle birlikte de hurma ticaretinde ve tüketiminde yukarı yönlü bir ivme var. Hurmanın tüketimi halihazırda Türkiye'de yetişen kuru kayısı, kuru incir kadar olmasa da her geçen gün tüketim oranı artıyor" diye konuştu.

EN ÇOK MEDJOUL VE MEBRUM TERCİH EDİLİYOR

En çok medjoul, mebrum cinsi hurmaların tercih edildiğini söyleyen Karadoğan, hurmanın ağırlıklı olarak Tunus, Suudi Arabistan, İsrail'den ithal edildiğini kaydetti. Hurma fiyatlarında geçen yıla oranla dolar kuru seviyesinde bir artış olduğunu dile getiren Karadoğan, şunları söyledi:

"Salgının ilk başlarında tüketiciler dökme ürünlerden çekindiler, bu nedenle satışlarda sorun olmuştu. Hurma ithalatı yaptığımız ve ticaret anlaşması olan ülkelerde ek vergi olmuyor. Fakat ticaret anlaşması olmayan ülkelerde yüzde 15'e yakın vergi ve ek gümrük masrafları ödüyoruz. Talep olursa üçüncü ülkelere re-export (yeniden ihracat) şeklinde ürün gönderen firmalar da oluyor."

Hacıbey Hurmacı yetkilisi ise, yıl boyunca hurma satışı yaptıklarını ve ürünlerinin Suudi Arabistan ağırlıklı olduğunu söyledi.

EN PAHALISI 'ACVE'

Yetkili, "Tüketiciler tarafından en fazla mebrun, acve ve yaş hurma tercih ediliyor. En pahalısı acve hurma. Bu yıl hurmada dengeli bir fiyat söz konusu. 'hurma.com' üzerinden Türkiye'nin her bölgesine ve yurtdışına hurma gönderimi yapıyoruz. Özellikle Covid-19 salgınıyla birlikte doğal ve sağlıklı beslenme trendi de artınca hurma talebinde de yükselme oldu" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayıyla birlikte hurma satışları da hızla devam ediyor. Peygamber hurması olarak da bilinen acve hurmasının kilogram fiyatı 120-150 lira arasında değişiyor. İran hurmasının kilogram fiyatı ise 30 liradan başlıyor. Hudri ve safavi hurmasının kilogram fiyatı 75, mebrum hurmasının kilogram fiyatı 100, medjoul hurmanın kilogramı 120, Bağdat hurmasının kilogram fiyatı ise 30 liradan tüketiciye sunuluyor.

HURMA NASIL SAKLANIR?

Hurmanın saklama koşulları da önemli. Hurmanın, 0-10 derece sıcaklıkta hava almayacak şekilde ağzı kapalı olarak saklanması gerekiyor. Yaş olarak satılan hurmalardan Berhi yaş hurmanın 10 gün, sukkari yaş hurmanın ise bir yıl içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor.

13 ÜLKEDEN İTHAL ETTİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son beş yılda 218 milyon 625 bin dolarlık hurma ithal edildi. Geçen yıl ise 45 milyon 782 bin dolarlık hurma ithalatı yapıldı. 2020'de 13 ülkeden hurma ithal edilirken, en çok ithalat 10 milyon 650 bin dolarla Suudi Arabistan'dan gerçekleştirildi. Suudi Arabistan'ı 7 milyon 866 bin dolarla İsrail, 6 milyon 466 bin dolarla Filistin ve 5 milyon 953 bin dolarla İran izledi. Bu yılın ilk iki ayında ise hurma ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.5 artarak, 10 milyon 98 bin dolardan 13 milyon 986 bin dolara yükseldi. Son beş yıllık dönemde 55 milyon 227 bin dolarlık hurma ihracatı yapıldı. Türkiye'den 62 ülkeye hurma ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya dikkati çekti.

AZ ŞEKERLİ, BOL LİFLİ

Tüketiciler tarafından ilgi gösterilen hurmanın pek çok çeşidi bulunuyor. Sugai hurması, Bağdat hurması ve Berhi yaş hurması az şekerli hurma olarak biliniyor. En yumuşak hurmalar ise medjoul, sukkari ve İran hurması. Lif açısından ise amber cinsi hurma öneriliyor. Tüketiciler tarafından çokça tercih edilen yaş hurmanın kilogram fiyatı ise 80 lirayı buluyor.