FETÖ'ye kurmay darbesi! Adil Öksüz'ün yeğeni 32 kurmayı deşifre etti

2014 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda binbaşı rütbesinde görev yapan Halil Öksüz'ün, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olan Öksüz, ilk duruşmada yaptığı savunmasında, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin bir köyünde 1986'da ortaokul öğrencisiyken Adil Öksüz'ün kendisini Ankara'ya götürdüğünü anlattı.

Kendisini bir örgüt evine yerleştiren Adil Öksüz'ün asıl niyetini o dönem anlamadığını, daha sonra da örgütten yakasını kurtaramadığını savunan Halil Öksüz, "Örgütle ilişiğimi kesmeye kalktığımda, görüşmeyi reddettiğimde örgüt imamları görev yerime ve evime geliyordu. Bu şekilde sürekli bir baskı devam etti. 'Şefkat tokadı yersin' diyorlardı. Ben de bu baskıdan dolayı zaman zaman görüştüm" dedi.

KULELİ'YE ADİL ÖKSÜZ GÖTÜRDÜ

Kuleli Askeri Lisesi'ne kendisini Adil Öksüz'ün götürdüğünü ve burada bir örgüt imamına teslim ettiğini anlatan Halil Öksüz, bağlı olduğu mahrem imamların ve tanıdığı FETÖ'cü askerlerin isimlerini verdi.

Öksüz, "Gözaltında kaldığım 8 gün boyunca hayatımı düşündüm, aklıma ne geldiyse en ince ayrıntıya kadar anlattım. Nezarethanede 6 kişi kaldık. Onlara da 'Gerçekleri söyleyin, saklamayın' dedim. İsimlerini verdiğim subayların tamamı kurmay. Ben kurmaylık sınavına 3 defa girdim. O da bir hafta izin veriyorlardı öylesine gittim, girdim. Geri kalan yükselme sınavlarının hiçbirine girmedim. Tek hedefim 2011'de istifa etmekti. Yani aksi evlat gibiydim. 2014'te, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra istifa ettim. Kafamda bitirmiştim yani her şeyi. Yeni bir hayat kurmak istedim ama yine peşimi bırakmadılar. Evime geldiler" diye konuştu.

HEPSİ AKTİF GÖREVDEYDİ

Avukatı ise Halil Öksüz'ün toplam 32 örgüt üyesinin adını verdiğini söyleyerek, "Verdiği isimlerin her biri aktif görevde olması ve kurmay sıfatına sahip, önemli düzeydeki kişiler olması sebebiyle gözaltı süresinden sonra etkin pişmanlık da dikkate alınarak hiç tutuklanmamış, serbest bırakılmıştır. 14 yaşında bu yapının içerisinde kendini bulmuştur ve askeriyedeki zorunlu görev süresi sona erdikten sonra da istifa etmiştir. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin önemine binaen cezada yüksek miktarda indirim yapılmasını talep ederiz" dedi.