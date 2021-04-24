CHP Genel Merkez personeli kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
|24 Nisan 2021 09:11
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CHP Genel Merkezi, iç hizmetler biriminde görevli 35 yaşındaki Engin Gündüz, sırtındaki ağrı nedeniyle arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının masaj yapmak istediği sırada yere düşen Gündüz'ün hareketsiz olduğunu gören diğer çalışanlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
"ENGİN KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK"
Kısa sürede parti binasına gelen sağlık ekiplerinin bir saate yakın süren müdahalesi sonuç vermezken, Gündüz'ün kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı. Bir kız çocuğu sahibi Gündüz'ün cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, olayı Twitter üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu. Torun, "Genel Merkez çalışanlarımızdan Engin kardeşimizi kaybettik. Efendi, saygılı duruşunu hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun kardeşim... Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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