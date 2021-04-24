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Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
391 bin kişiyi mağdur ederek iki milyar dolarla yurt dışına kaçtığı tespit edilen Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için Kırmızı Bülten çıkarılmasının ardından ilk operasyon Arnavutluk'ta gerçekleştirildi
|24 Nisan 2021 09:21
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Thodex kripto para borsası için ardı ardına yaşanan gelişmelerden sonra, firari CEO Faruk Fatih Özer için de kısa bir süre önce Interpol, kırmızı bülten çıkardı. Bu kırmızı bültenin üzerinden 24 saat geçmeden Arnavutluk harekete geçti.
Habertürk'ün Arnavutluk yetkilerden aldığı bilgilere göre, Faruk Fatih Özer'in kaldığı otele polis operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda ise polis, Thodex CEO'sunu ele geçiremedi. Buna göre Fatih Özer, çok daha önce odasını terk etti.
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