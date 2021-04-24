Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon

Thodex kripto para borsası için ardı ardına yaşanan gelişmelerden sonra, firari CEO Faruk Fatih Özer için de kısa bir süre önce Interpol, kırmızı bülten çıkardı. Bu kırmızı bültenin üzerinden 24 saat geçmeden Arnavutluk harekete geçti.

Habertürk'ün Arnavutluk yetkilerden aldığı bilgilere göre, Faruk Fatih Özer'in kaldığı otele polis operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda ise polis, Thodex CEO'sunu ele geçiremedi. Buna göre Fatih Özer, çok daha önce odasını terk etti.