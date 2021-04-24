1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında asıl düşüş haftaya

Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, Türkiye'de uygulanan kısmi kapanmayla birlikte vaka sayısında asıl düşüşün gelecek hafta görüleceğini söyledi
 24 Nisan 2021 10:20
+Aa- Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında asıl düşüş haftaya

Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Fahrettin Koca'nın da son açıklamasıyla dikkati çektiği vaka artış ivmesindeki düşüşü ve Kovid-19'un yeni ortaya çıkan Hindistan mutasyonunu Milliyet'e değerlendirdi.

'Fark açılıyor'

İki farklı dönemdeki vaka görülme hızları arasındaki farka baktıklarını ve buna ivme adını verdiklerini belirten Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma söz konusu olduğunu vurguladı. Bu hafta ile bir önceki hafta arasındaki farkın şu anda açılmaya başladığını kaydeden Odabaş, "Yani vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak benim kişisel fikrim, asıl düşmeyi gelecek hafta göreceğiz. Kuluçka süresi nedeniyle 10 günlük periyotlarla yansıyor" dedi. Şu andaki tedbirlerle geçen yılın kasım ayındaki düşüşün sağlanamadığını belirten Odabaş, "tam kapanma" tedbiri olasılığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

'Aşı tedariki önemli'

"Cumhurbaşkanı da söylemişti; 'İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler' diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum. Açıkçası hükümet, bir anda tam kapanma noktasında, aşı tedarikini önceledi diye düşünüyorum. Kapandığınız zaman, aşılarınızı hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki açıldığınızda bağışıklık düzeyini yükseltmiş olun, bir işe yarasın. Aşı tedariki sürecini de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle büyük olasılıkla kısmi kapanma uygulandı. Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi."

Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Türkiye'de her gün 350 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek şunları söyledi:

"10 günde 3500 kişi. Vakalarımız, 50-59 bin bandına kaydı. Hükümet de bireyler de salgınla mücadelede önlemleri güçlendirerek almak zorunda. Yoksa virüs bizi yenecek. Bu bir savaş. Sürekli mutasyona uğruyor, bize karşı silah geliştiriyor. Biz hep aynı yöntemle gidersek onun gücüne karşılık veremeyiz.

Tam kapanma noktasında hükümetimiz bu kararı aldığı noktada, vatandaş olarak da tam kapanma önlemlerine evimizde de uymamız gerekiyor. Uymadığımız taktirde ne olacak? 14 gün içerisinde evdeki bireyler farklı zamanlarda enfekte olacak, açılma olduğunda evlerde halen enfeksiyonu geçiren bireyler olacak. Onlar açıldığında tekrar hastalık alevlenecek."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kızılırmak Delta'sı alarm veriyor
24 Nisan 2021 10:32		 Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
24 Nisan 2021 10:08
Kazdağları eteklerinde yüksek asitli zeytinyağları sabuna dönüşüyor
24 Nisan 2021 09:14		 CHP Genel Merkez personeli kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
24 Nisan 2021 09:11
Diyabet hastalarına oruç uyarısı
24 Nisan 2021 09:05		 Covid-19 hamilelikte komplikasyon riskini yüzde 50 arttırıyor
24 Nisan 2021 08:53
Kars'ta hayvanlarda virüs tespit edildi
24 Nisan 2021 07:54		 9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
24 Nisan 2021 07:50
Virüsün şakası yok ağır yük altındayız
24 Nisan 2021 07:25		 Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
24 Nisan 2021 06:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:35 - Bakımsız bıraktıkları 250 köpek için yardım kampanyası düzenlemişler10:32 - Kızılırmak Delta'sı alarm veriyor10:29 - 'Okul servis araçlarında 12 yaş şartı kaldırılsın' talebi10:28 - 'Soykırım iftirasına karşı hukuk ve tarihsel gerçeklik temelinde mücadele önemli'10:25 - Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı10:20 - Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında asıl düşüş haftaya
10:10 - Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı10:08 - Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor10:07 - Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandıran zanlılardan 1'i tutuklandı10:03 - 5434 ve 5510'a göre Ölüm yardımı/Cenaze ödeneğinde 3 katlık bir fark var!09:46 - Böbrek naklinde HIV bulaştı, mahkeme kimseyi suçlu görmedi09:41 - Vincin demir ayağı can aldı
09:36 - Dolandırıcılık oltasını 1 yıl önce sallamış!09:21 - Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon09:15 - Vatandaş ucuz yağ tüketecek09:14 - Kazdağları eteklerinde yüksek asitli zeytinyağları sabuna dönüşüyor09:13 - Kruvaziyer turizmi rakip ülke kıskacında
09:11 - CHP Genel Merkez personeli kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar
Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif
Kripto paranın sicili kabarık
9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
'Mesajı satır arasına gizledim, millet bize kızabilir!'
FETÖ'ye kurmay darbesi! Adil Öksüz'ün yeğeni 32 kurmayı deşifre etti
Sağlam dişi çekilen hastayı Danıştay haklı buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
taş çiniye yapışıp uyumak 1
Polis memurunun rap çalışması 1
seçici geçirgen 1
timsah gözyaşı 1
ayakta yanma hissi 3
az buçuk 2
farklı bir gazetecilik türü 1
thodex in durumu 6
keratin 1
vatanseverlik testi soruları 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam