Dolandırıcılık oltasını 1 yıl önce sallamış!

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Özer, yazısında oltalama tekniği kullanan dolandırıcıların gönderdikleri mail ya da SMS ile önce bir 'havuç' vaat ettiğini, sonra kişisel hesaplara eriştiğini anlatıyor.

Havuca benzetti...

Özer bu havucu da para ödülü olarak nitelendirmesi akıllara, Thodex'te yapıldığı iddia edilen lüks otomobil çekilişi, ünlü mankenlerin reklamlarda kullanılması ve sisteme giren kullanıcılara kripto para dağıtılmasını getirdi.

Arkasında yüz binlerce mağdur bırakan Faruk Fatih Özer medium.com isimli mikro blog platformundaki yazısında ünlü dolandırıcılarını da sıralamış.

Dolandırıcıların her seferinde taktiklerini değiştirerek yepyeni bir yöntemle kişilerin hesaplarına ulaşmayı başardığını yazısında aktaran Özer, "Yıllardır interneti kullanan kişilerin böylesine dolandırıcılıklara kanmayacağı gibi bir yargı olsa da maalesef dünya çapında çok fazla kişi bu faaliyetlerin kurbanı oluyor. Dolandırıcılar her seferinde taktiklerini değiştirerek yepyeni bir yöntemle kişilerin hesaplarına ulaşmayı başarıyor" diyor.

Kripto paralar için sanal dolandırıcılığın en büyük tehlikelerden olduğunu yazan Özer, "Bu sebeple hem kripto para borsalarının hem de yatırımcıların bu büyük soruna karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor" ifadesini de kullandı.

Dolandırıcı ligi çetelesi!

Thodex kurucusu Özer yıl içindeki en büyük dolandırıcılıkları da listelemiş. Tabii bunlar kendisinin kaçırdığı iddia edilen paranın yanında devede kulak gibi... Özer'in listesi şöyle:

Japonya menşei kripto para borası BITPoint hacklendi ve borsadan 28 milyon dolar çalındı.

Hacker'lar Binance'den 40 milyon dolar çaldı.

Gigi kardeşler olarak bilinen Eli ve Assaf isimli ikilinin phishing ile 3 yılda 100 milyon doların üzerinde kripto para çaldığı belirlendi.

GateHub'dan 10 milyon dolar değerinde XRP çalındı.

Kripto para borsası Bitrue'dan 4 milyon doların üzerinde kripto para çalındı.

Tehlike 'geliyorum' demiş

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçması ülke gündemine otururken, kullanıcıların tehlikeyi bir hafta öncesinden gördüğü ortaya çıktı. Sisteme giremeyen ve işlem yapamayan binlerce Thodex kullanıcısı, şikayetvar.com'da sesini duyurmaya çalışmış. İnternette vatandaşların şikayetini yazdığı sosyal medya platformu şikayetvar'ın verilerine göre Thodex, son bir haftada yüzde 2 bin 895 ziyaret artış oranıyla 370 bin kez görüntülendi. Bir önceki haftayla kıyaslandığında şikayet artış oranı 14-20 Nisan haftasında yüzde 1161'e yükseldi. Bazı vatandaşlar şunları yazdı:

"Thodex ne zaman açılacak, çok mağdur olduk. Tüm varlığımızı bir gecede aldı götürdü. Yıllardır üyeyim, güvendik, güvenimiz sarsılıyor haberleri izledikçe."

"Mail atıyorum, Twitter'dan yazıyorum, cevap yok. Bütün birikimim yok mu olacak? CEO yurt dışına mı kaçtı? Kaçmadıysa neden canlı açıklama yapmıyor? Delirmek üzereyim resmen. Biz şu an dağılmış durumdayız."

MASAK, Vebitcoin'in banka hesaplarına bloke koydu

Thodex'in ardından kripto para platformu Vebitcoin da faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

MASAK'tan edinilen bilgilere göre, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. Başkanlık, işlemlerini durdurduğunu açıklayan firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.