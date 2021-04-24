Vincin demir ayağı can aldı
|24 Nisan 2021 09:41
|+Aa- Yazdır
Kaza, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Murat Sungur'un kullandığı 07 KBP 29 plakalı motosiklet, Antalyaspor bayrağı asmaya gelen Nevzat B.'nin park ettiği 07 DDJ 32 plakalı vincin demir ayağına çarptı. Motosiklet sürücüsü Sungur savrulurken, motosiklet ise devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sungur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Murat Sungur'un kullandığı motosikletin gidonu iki parçaya ayrılırken, kaskı ve ayakkabılarının ise yola savrulduğu görüldü. Vincin sürücüsü Nevzat B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Murat Sungur'un cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakımsız bıraktıkları 250 köpek için yardım kampanyası düzenlemişler
24 Nisan 2021 10:35
|Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
24 Nisan 2021 10:25
|Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandıran zanlılardan 1'i tutuklandı
24 Nisan 2021 10:07
|Dolandırıcılık oltasını 1 yıl önce sallamış!
24 Nisan 2021 09:36
|Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
24 Nisan 2021 09:21
|Malatya'da ortalık karıştı, özel harekat müdahale etti
24 Nisan 2021 08:59
|KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar
24 Nisan 2021 08:30
|Faruk Fatih Özer'in babası anlattı: Dolandırıcılık yaptığına inanmıyorum
24 Nisan 2021 08:15
|'Mesajı satır arasına gizledim, millet bize kızabilir!'
24 Nisan 2021 06:15
|Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
24 Nisan 2021 03:11