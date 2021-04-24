1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Böbrek naklinde HIV bulaştı, mahkeme kimseyi suçlu görmedi

Böbrek nakli sırasında HIV'li kan verilmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Emin Bilgin'in taksirle ölümüne sebebiyet vermekten yargılanan 16 kişi beraat etti. Karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıyan ailenin avukatı Sema Kılıç "İhmalden kaynaklanan bir ölüm olayı var ancak mahkemeye göre kimse suçlu değil" dedi
 24 Nisan 2021 09:46
+Aa- Yazdır
Böbrek naklinde HIV bulaştı, mahkeme kimseyi suçlu görmedi

İstanbul'da iki çocuk babası, Ahmet Emin Bilgin (52) böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize bağlı yaşıyordu. 2011 yılında özel bir hastanede annesinin böbreği nakledildi. Evine gönderilen Bilgin'in durumu 4 ay sonra ağırlaştı. Ameliyat olduğu hastaneye kaldırılan Bilgin'in HIV pozitif olduğu ortaya çıktı. Bilgin sevk edildiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

VİRÜS VERİLEN KANDA ÇIKTI

Hürriyet'te yer alan habere göre ailenin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Müfettişler, Bilgin'e ameliyat sırasında verilen kanda HIV virüsü olduğunu tespit etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kan bağışının alınmasını onaylayan doktor, kan merkezi müdürü ve ameliyatın gerçekleştiği hastanenin doktorlarının da arasında olduğu 16 kişiye 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesi dava dosyasını Adli Tıp Kurumu'na göndererek görüş sordu. Adli Tıp, donörün HIV'li kanı hastalığının kuluçka döneminde verdiğini, bu nedenle de hastalığın anlaşılamadığını bildirdi. Mahkeme rapor doğrultusunda sanıkların tümünün beraatine karar verdi.

AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ

İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz eden Ahmet Emin Bilgin'in ailesinin avukatı Sema Kılıç, "Sadece Adli Tıp raporunu referans alarak beraat kararı verilmesi hukuki değil. Çünkü, HIV'li kanın tespiti için birçok hızlı testler vardır. Bunların hiçbiri yapılmamış. İhmalden kaynaklanan bir ölüm olayı var. Ancak mahkemeye göre kimse suçlu değil" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
6 ağaç kesen sanıklara 100'er ağaç dikme cezası
23 Nisan 2021 09:35		 Başsavcılık, eski HDP'li Tuma Çelik'e verilen karara itiraz etti
22 Nisan 2021 14:29
Ağaç kesen şüphelilere mahkemeden fidan dikme cezası
22 Nisan 2021 13:15		 Gezen ve Akpınar'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen beraat kararına itiraz
21 Nisan 2021 13:59
Stajyeri taciz eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis
21 Nisan 2021 12:04		 Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet
20 Nisan 2021 15:51
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili 97 kişiye dava
20 Nisan 2021 13:21		 Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı
20 Nisan 2021 00:22
Sahte 'negatif' test sonucu alanlar cinayete teşebbüsten yargılansın!
19 Nisan 2021 09:08		 'Maganda kurşunu'yla ölümde mahkeme sanığın 'kazara' savunmasını kabul etmedi
18 Nisan 2021 13:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:35 - Bakımsız bıraktıkları 250 köpek için yardım kampanyası düzenlemişler10:32 - Kızılırmak Delta'sı alarm veriyor10:29 - 'Okul servis araçlarında 12 yaş şartı kaldırılsın' talebi10:28 - 'Soykırım iftirasına karşı hukuk ve tarihsel gerçeklik temelinde mücadele önemli'10:25 - Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı10:20 - Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında asıl düşüş haftaya
10:10 - Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı10:08 - Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor10:07 - Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandıran zanlılardan 1'i tutuklandı10:03 - 5434 ve 5510'a göre Ölüm yardımı/Cenaze ödeneğinde 3 katlık bir fark var!09:46 - Böbrek naklinde HIV bulaştı, mahkeme kimseyi suçlu görmedi09:41 - Vincin demir ayağı can aldı
09:36 - Dolandırıcılık oltasını 1 yıl önce sallamış!09:21 - Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon09:15 - Vatandaş ucuz yağ tüketecek09:14 - Kazdağları eteklerinde yüksek asitli zeytinyağları sabuna dönüşüyor09:13 - Kruvaziyer turizmi rakip ülke kıskacında
09:11 - CHP Genel Merkez personeli kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar
Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif
Kripto paranın sicili kabarık
9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
'Mesajı satır arasına gizledim, millet bize kızabilir!'
FETÖ'ye kurmay darbesi! Adil Öksüz'ün yeğeni 32 kurmayı deşifre etti
Sağlam dişi çekilen hastayı Danıştay haklı buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kesin korunacak hassas alan 2
thodex in durumu 6
eva cassidy 1
bileşik 2
gençliğe hitabe 1
seçici geçirgen 1
yüreksiz 1
pijama paçasını çorabın içine sokmak 4
simbiyotik 1
Peygambere hakaret özgürlük değildir 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam