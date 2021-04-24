Böbrek naklinde HIV bulaştı, mahkeme kimseyi suçlu görmedi
|24 Nisan 2021 09:46
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İstanbul'da iki çocuk babası, Ahmet Emin Bilgin (52) böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize bağlı yaşıyordu. 2011 yılında özel bir hastanede annesinin böbreği nakledildi. Evine gönderilen Bilgin'in durumu 4 ay sonra ağırlaştı. Ameliyat olduğu hastaneye kaldırılan Bilgin'in HIV pozitif olduğu ortaya çıktı. Bilgin sevk edildiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.
VİRÜS VERİLEN KANDA ÇIKTI
Hürriyet'te yer alan habere göre ailenin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Müfettişler, Bilgin'e ameliyat sırasında verilen kanda HIV virüsü olduğunu tespit etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kan bağışının alınmasını onaylayan doktor, kan merkezi müdürü ve ameliyatın gerçekleştiği hastanenin doktorlarının da arasında olduğu 16 kişiye 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
İstanbul Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesi dava dosyasını Adli Tıp Kurumu'na göndererek görüş sordu. Adli Tıp, donörün HIV'li kanı hastalığının kuluçka döneminde verdiğini, bu nedenle de hastalığın anlaşılamadığını bildirdi. Mahkeme rapor doğrultusunda sanıkların tümünün beraatine karar verdi.
AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ
İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz eden Ahmet Emin Bilgin'in ailesinin avukatı Sema Kılıç, "Sadece Adli Tıp raporunu referans alarak beraat kararı verilmesi hukuki değil. Çünkü, HIV'li kanın tespiti için birçok hızlı testler vardır. Bunların hiçbiri yapılmamış. İhmalden kaynaklanan bir ölüm olayı var. Ancak mahkemeye göre kimse suçlu değil" dedi.
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