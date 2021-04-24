Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, çarşıda gezerken yakalandı.
|24 Nisan 2021 10:10
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Pınar Mahallesi'nde karantinada olması gereken M.Ç'nin evinde bulunmadığını tespit etti.
Çalışma sonucu M.Ç, çarşıda gezerken yakalandı.
Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Ç, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
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