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Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
|24 Nisan 2021 10:25
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Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde 22 Nisan'da, tartıştığı babası Halil K. ile ağabeyi Ufuk K'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin, annesi ve babasına kızdığı için kendisine tokat atan ağabeyi Ufuk K. ve kavgayı ayırmaya çalışan babası Halil K'yi bıçakladığı öne sürüldü.
Zanlı F.K, ağabeyi ve babasını annesinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdüğü için 2 gün önce gözaltına alınmıştı.
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