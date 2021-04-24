1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Okul servis araçlarında 12 yaş şartı kaldırılsın' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servis araçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 1,5 yıldır çalışmadığını belirterek, bu araçlar için 1 Temmuz'da dolacak 12 yaş sınırı kuralının salgın bitinceye kadar kaldırılması gerektiğini bildirdi.
 24 Nisan 2021 10:29
+Aa- Yazdır
'Okul servis araçlarında 12 yaş şartı kaldırılsın' talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen kesimlerden birinin de servis araçları olduğunu belirtti.

Söz konusu araçlarda 12 yaş sınırı şartının bulunduğunu hatırlatan Palandöken, bir yılı kazançsız ve kontak açmadan geçiren bu kesim için yeni araç almanın ya da yenilemenin imkansız olduğunu ifade etti.

Palandöken, şunları kaydetti:

"2019-2020 yıllarında 12 yaş sınırında olan okul servis araçları için yaş aranmama şartı getirilmişti ve bu süre 1 Temmuz'da sona eriyor. Her yıl bakımı yaptırılan, normal şartlarda değişmesi için neredeyse hiçbir sebep olmayan bu araçlar, salgın döneminde tamamen otoparklarda durdu. Bu esnaf kesimimizin aracını yenileyecek gücü yok. Kısa süre içinde servisçi esnafımızın bu talebi karşılanmalı ve her yıl değil, salgın sonuna kadar 12 yaş şartı kaldırılmalı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Soykırım iftirasına karşı hukuk ve tarihsel gerçeklik temelinde mücadele önemli'
24 Nisan 2021 10:28		 İBB'nin verdiği düşük performans notunu mahkeme iptal etti
22 Nisan 2021 10:51
'Aşısını yaptıranlar ticaretine devam etsin'
22 Nisan 2021 08:34		 Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB'dan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü
21 Nisan 2021 17:01
Memur-Sen: Gerekli tedbirler alınıp yüz yüze eğitime devam edilmeli
20 Nisan 2021 14:55		 Bem Bir Sen: Belediyeler genelgeyi uygulamıyor
19 Nisan 2021 16:43
TESK, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesini istedi
17 Nisan 2021 11:39		 EPGİS'ten akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifiyle ilgili açıklama
16 Nisan 2021 19:16
'Zorbalık Yapan Değil, Hakkıyla Mücadele Eden Kazanacaktır'
16 Nisan 2021 16:45		 Hak-İş, 1 Mayıs etkinliklerini 26 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleştirecek
16 Nisan 2021 12:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:35 - Bakımsız bıraktıkları 250 köpek için yardım kampanyası düzenlemişler10:32 - Kızılırmak Delta'sı alarm veriyor10:29 - 'Okul servis araçlarında 12 yaş şartı kaldırılsın' talebi10:28 - 'Soykırım iftirasına karşı hukuk ve tarihsel gerçeklik temelinde mücadele önemli'10:25 - Tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı10:20 - Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında asıl düşüş haftaya
10:10 - Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı10:08 - Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor10:07 - Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandıran zanlılardan 1'i tutuklandı10:03 - 5434 ve 5510'a göre Ölüm yardımı/Cenaze ödeneğinde 3 katlık bir fark var!09:46 - Böbrek naklinde HIV bulaştı, mahkeme kimseyi suçlu görmedi09:41 - Vincin demir ayağı can aldı
09:36 - Dolandırıcılık oltasını 1 yıl önce sallamış!09:21 - Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon09:15 - Vatandaş ucuz yağ tüketecek09:14 - Kazdağları eteklerinde yüksek asitli zeytinyağları sabuna dönüşüyor09:13 - Kruvaziyer turizmi rakip ülke kıskacında
09:11 - CHP Genel Merkez personeli kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar
Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif
Kripto paranın sicili kabarık
9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
'Mesajı satır arasına gizledim, millet bize kızabilir!'
FETÖ'ye kurmay darbesi! Adil Öksüz'ün yeğeni 32 kurmayı deşifre etti
Sağlam dişi çekilen hastayı Danıştay haklı buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kediler sahibini seçer 1
iplik mafyası 1
Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması 3
yüreksiz 1
taş çiniye yapışıp uyumak 1
Salla pati 3
ters köşe 2
Biri koronayı toparlayıp bir belgesel hazırlasa 2
ikilemde kalmak 2
grup çalışması 3
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam