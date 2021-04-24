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Emine Erdoğan'dan Sevgi Evlerindeki çocukları ağırladıkları iftara ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
 24 Nisan 2021 10:31
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Emine Erdoğan'dan Sevgi Evlerindeki çocukları ağırladıkları iftara ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet konukevinde iftar sofrası bu kez Sevgi Evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu. 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadık. Tüm çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldıkları iftara ilişkin görüntüler de yer aldı.

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Anadolu Ajansı
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10:31 - Emine Erdoğan'dan Sevgi Evlerindeki çocukları ağırladıkları iftara ilişkin paylaşım
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