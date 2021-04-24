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Uzman doktor, mesai dışı ek ödemesini KDK aracılığıyla aldı

Uzman doktor, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) aracılığıyla mesai dışı çalışmasına ilişkin ek ödemesini aldı.
 24 Nisan 2021 11:06
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Uzman doktor, mesai dışı ek ödemesini KDK aracılığıyla aldı

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir uzman doktor, görevli olduğu hastane başhekimlikleri ve sağlık müdürlüğünün onayıyla mesaisi dışında bir poliklinikte çalıştığını, ilk kez kullanılan sistemin onay vermemesi nedeniyle ek ödeme alamadığını belirterek kuruma başvurdu.

Doktor, başvurusunda, idareye durumu bildirdiğini ancak çalışmasını başka hastanede yapması nedeniyle sorun çıktığı ve ek ödeme yapılmayacağının kendisine iletildiğini ifade etti.

Başvuruyu incelemeye alan KDK, mağduriyetin kısa sürede çözüme kavuşturulması için idarelerle görüşme yaptı.

Görüşmelerin ardından il sağlık müdürlüğü, başvurucunun kendi sağlık tesisi dışındaki mesai dışı çalışması karşılığı ödemenin ilgili hastaneler tarafından yapıldığı bilgisini başvurucu ve KDK'ye bildirdi.
Anadolu Ajansı
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