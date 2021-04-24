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Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek

7 "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" projesine 5 milyon 250 bin, 16 "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" projesine 18 milyon 600 bin, 1 "Çekim Sonrası" projesine 500 bin ve 2 "Ortak Yapım" projesine 700 bin lira destek verildi
 24 Nisan 2021 11:23
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Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek sağladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın üçüncü Destekleme Kurulunda, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, Çekim Sonrası, Dağıtım ve Tanıtım ile Ortak Yapım türündeki 164 proje, 8 sinema sektör temsilcisince değerlendirildi.

Destekleme Kurulunun toplantısında, 7 "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" projesine 5 milyon 250 bin, 16 "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" projesine 18 milyon 600 bin, 1 "Çekim Sonrası" projesine 500 bin ve 2 "Ortak Yapım" projesine 700 bin lira destek verildi. Böylece bu yıl sinema sektörüne 26 proje için sağlanan destek 25 milyon 50 bin lira oldu.

Bu kapsamda, ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine umut vadeden 7 yönetmenin, uzun metrajlı sinema çalışmalarını yapabilmelerine de olanak sağlandı.

Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödüllü usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Fikret" isimli ve "Kalandar Soğuğu" ile Asya Pasifik Film Ödülleri ve Tokyo Film Festivali gibi dünyanın önde gelen festivallerinden ödüllerle dönen yönetmen Mustafa Kara'nın "Mevsimlerin Ardından" isimli yeni projeleri, 1 milyon 800 bin lira destek almaya hak kazandı.

Türk sinemasını uluslararası alanda başarıyla temsil eden Tolga Karaçelik'in "Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi", Tarık Aktaş'ın "Geceden Fecre Kadar", Ferit Karahan'ın "Meteor Kanunları", Seyid Çolak'ın "Obruk" ile usta yönetmen Osman Sınav'ın Türk edebiyatının önemli ismi Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Rüzgarlı Pazar" filmi de desteklenen projeler arasında yer aldı.

- Milli Mücadele filmlerine destek

"Kara Fatma" lakaplı Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Fatma Seher'in savaş yıllarında gösterdiği kahramanlıkları anlatan "Mahi-Üsteğmen Kara Fatma", İstanbul'un düşman işgalinden kurtulmasını konu alan "Ya İstiklal Ya Ölüm" ile Anadolu'da Milli Mücadele'nin devam ettiği sırada İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınışını ve Birinci TBMM tarafından kabul edilmesi sürecini anlatan "Akif" filmi, destek almaya hak kazandı.

Bu yıl desteklenen animasyon filmler ise "Bulmaca Kulesi" serisinin ikincisi ile "Cille" ve "Mutlu Oyuncak Dükkanı" oldu.

- Ortak yapımlara destek

Ortak Yapım Desteği türünde, bu yıl Ukrayna ortak yapımı "Klondike" ile Makedonya ortak yapımı "Men Versus Flock" isimli projelere destek verildi.

"Men Versus Flock"ın Türk ortak yapımcılığını Altın Palmiye ödüllü "Kış Uykusu" ile "Ahlat Ağacı" gibi filmlerin yapımcısı da olan Zeyno Film, "Klondike" filminin Türk ortak yapımcılığını ise "Omar ve Biz" ile Varşova Film Festivali'nden ödülle dönen Mehmet Bahadır Er'in Protim Video Prodüksiyon şirketi üstlendi.

Belgesel Film Yapım Desteği türündeki başvurular mayısta gerçekleştirilecek, 2021'in dördüncü Destekleme Kurulunda değerlendirilecek.

Sinema Destekleme Kurulunun 2021-3 sayılı kararlarına Sinema Genel Müdürlüğünün "https://sinema.ktb.gov.tr/TR-286725/2021-3-sayili-sinema-destekleme-kurulu-kararlari-acikla-.html" adresinden ulaşılabiliyor.
Anadolu Ajansı
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