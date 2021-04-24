Nihat Hatipoğlu'na soruldu: Uzaylılar Müslüman mıdır?

ATV'de yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' programında bir genç, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na

"Uzaylılar Müslüman mıdır?"

diye sordu.

Soru üzerine gülen Hatipoğlu,

"Uzayda kimse var mı ki, bilmiyoruz ki. Uzayda bir hayat olmuş olsaydı bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemediği için"

dedi. Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Ama 'yer' ve 'göktekiler' kelimeleri var. O 'göktekiler'den maksat, bizim dünyamız dışındakiler, göktekiler. Göktekiler gezegenler, yıldızlar, vesaire. Orada bir hayat varsa mutlaka Allah, göndermiştir peygamber. 'Biz peygamber göndermedikçe sorumlu tutmayız' diyor çünkü. Mevcut olmuş olsaydı sevgili peygamberimizden haberdar olurlardı, ona göre iman ederlerdi. Ama bu konuda net bir bilgimiz yok."