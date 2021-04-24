Hayırsever iş adamları, veresiye defterlerindeki borcu kapattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İl Başkanı Yusuf Bilin, ramazan dolayısıyla ilçede rastgele girdiği bir dükkanın veresiye defterindeki borcu ödedi.

Dernek olarak Osmanlılar döneminde uygulanan "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını kaydeden Bilin, uygulamayla esnaftan veresiye defterini alarak ihtiyaç sahiplerinin borcunu kapattıklarını söyledi.

Dükkan sahibi Abdullah Üren de hayırsever iş adamlarına teşekkür etti.

Öte yandan Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterindeki 8 bin liralık borcu ödedi.

Haydarlı beldesi Ocaklı Mahallesi'nde bakkal Ragıp Dönmez, AA muhabirine, kendisini arayan bir hayırseverin, veresiye defterindeki borçlarını ödemekte güçlük çekenleri sorduğunu söyledi.

Hayırsevere, 15 müşterisinin bu durumda olduğunu anlattığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Bana 8 bin lira teklif ederek defteri almak istedi. Ben de kabul ettim. Küçük bir bakkal olarak oldukça sıkışmıştım. Hem vatandaşlar borçtan kurtuldu hem de ben alacağımı aldım. Şu an herkesin borcu ödenmiş durumda. Hayırsever vatandaşımız mübarek ramazanda böyle bir hayır işledi. Allah kendisinden razı olsun. Borçları ödenen vatandaşlar da kendisine dua ediyor."

Gaziantep Valiliğince geçen yıl hayata geçirilen "Zimem Defteri" projesiyle dezavantajlı mahallelerde bakkal ve fırınlardaki borçlar, hayırseverlerin bağışlarıyla bu sene de ödenmeye başlandı.

Vali Davut Gül, Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir bakkalın veresiye defterindeki borçların kapatılması işlemine katıldı.

Burada açıklama yapan Gül, projenin geçen yıl hayata geçirildiğini söyledi.

Bunun Osmanlı'dan bugüne kadar gelen bir sosyal destek projesi olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Toplamda 81 mahallede çalışmamız var. Hedefimiz seçtiğimiz 400 bakkal ve 120 pide fırınının veresiye defterini satın almaktır. Bugün itibarıyla başladık ve ilk bakkalımıza girdik. Burada yaklaşık 8 bin lira borç vardı ve tamamını kapattık. Bakkalın camına afişimizi astık. Bakkal ve fırınları dezavantajlı mahallelerden seçiyoruz. Alışveriş yapanların borcunu ödüyoruz, mahallede bakkalların yaşamasını istiyoruz."

Gül, hayırseverleri projeye destek olmaya davet etti.