1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatandaşlar Kovid-19'u griple karıştırmamaları için ilanlarla uyarılıyor

İl Sağlık Müdürlüğünce kentin farklı yerlerinde bulunan billboard ve raket panolara verilen ilanlarda, "Bu aralar biraz üşüttüm galiba, soğuk aldım, cereyanda kaldım' diye düşünüyorsanız muhtemelen Kovid'siniz.
 24 Nisan 2021 11:18
+Aa- Yazdır
Vatandaşlar Kovid-19'u griple karıştırmamaları için ilanlarla uyarılıyor

- Kastamonu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilinçlendirilmeleri ve hastalığı griple karıştırmamaları için billboard ve raket panolara verilen ilanlarla uyarılıyor.

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Başkanlığı koordinesinde Valilik ve Belediyenin desteğiyle Kovid-19'a karşı uyarı amacıyla hazırlanan afişler, kentin farklı yerlerindeki billboard ve raket panolara asıldı.

Filyasyon ekiplerinin fotoğraflarına yer verilen ve "Grip değil Kovid'sin" başlıklı afişlerde, "Bu aralar biraz üşüttüm galiba, soğuk aldım, cereyanda kaldım' diye düşünüyorsanız muhtemelen Kovid'siniz. Kimseyle temas etmeyin, bir an önce hastanede veya Mobil PCR aracında test verin. Hastalığın yayılmasının önüne geçin." ifadesi yer alıyor.

Kastamonu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Enes Güneş, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi olarak birtakım farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını, şehrin farklı yerlerine afişler astıklarını söyledi.

- "Gel bir çayımı iç, iftar edelim, sahur edelim" düşüncesinden vazgeçilmesi gerekiyor

Kovid-19 ile mücadelede geride kalan bir yılda birtakım verilere ulaştıklarını belirten Güneş, "Vatandaşlardan ve sahadan topladığımız veriler ışığında kimsenin kendine Kovid'i konduramadığı, insanların başının ağrıması, öksürüğün olması, ateşine rağmen 'Cereyanda kaldık, soğuk aldık' gibi düşünerek rahatsızlığını grip zannettiğini gördük. Durum böyle olunca hem tedavi gecikiyor hem de başkalarına hastalığı bulaştırmaya devam ediyorlar. Bunun önüne geçmek için farkındalık afişleri yaptık." dedi.

Vatandaşlardan bu konuda hassas davranmalarını isteyen Güneş, "Vatandaştan beklentimiz, artık eski alışkanlıklardan vazgeçmeleri. 'Gel bir çayımı iç, gel bir kahve içelim, iftar edelim, sahur edelim' düşüncesinden bu dönemde vazgeçmemiz lazım. Artık pandeminin farkında vararak ona göre davranmamız lazım. Görüştüğümüz kişi sayısını minimize indirmemiz lazım. Bu hastalığın bir kişiden yayıldığını unutmamamız lazım. Bugünkü sayılara bu şekilde geldik. Kendimizi pandemiye alıştırmamız lazım." diye konuştu.

Virüsün geride kalan bir yılda çeşitli mutasyonlar geçirdiğini vurgulayan Güneş, "Pandeminin üzerinden bir yıl geçti. Kovid-19'un yeni mutasyonlara bağlı olarak bulaşıcılığı arttı. Özellikleri, etkilediği yaş grubu değişti. Hastalık semptomları da değişti. Bu aralar griple çok sık karıştırılıyor. Kişiler kendini grip gibi düşünüp test vermekten imtina ediyor. Bu afişlerde amacımız, 'Cereyanda kaldım, ben soğuk aldım, üşüttüm' gibi düşünerek kendine Kovid'i yakıştıramayan vatandaşlarımızın aslında Kovid-19 olduğunu hatırlatmak. Erkenden teşhis koyup erkenden tedaviye başlamak ve bu kişileri erkenden izole etmek amacındayız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek
24 Nisan 2021 11:23		 Uzman doktor, mesai dışı ek ödemesini KDK aracılığıyla aldı
24 Nisan 2021 11:06
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı
24 Nisan 2021 10:10		 'Ağlayan gelin'i koparana 80 bin lira ceza
23 Nisan 2021 20:23
Bartın Valiliği: Temaslı veya pozitif olan memurların durumu sorgulansın
23 Nisan 2021 18:45		 Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
23 Nisan 2021 17:16
İmamoğlu milli eğitim müdürü için 'Zavallı' dedi. Valilik açıklama yaptı
23 Nisan 2021 16:19		 Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
23 Nisan 2021 14:00
İLBANK'tan Muğla'ya 740 milyon liralık içme suyu ve kanalizasyon desteği sağlandı
23 Nisan 2021 13:40		 Bodrum Emniyetinde rüşvet iddiası: Komiser açığa alındı
23 Nisan 2021 12:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - Koronavirüse yakalandı, intihar etti12:15 - Hayırsever iş adamları, veresiye defterlerindeki borcu kapattı11:43 - Şehit annesine 29 yıl sonra gönderilen kılıç gururlandırdı11:32 - Nihat Hatipoğlu'na soruldu: Uzaylılar Müslüman mıdır?11:23 - Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek11:20 - 'Ağız sağlığı için sahurda bir şey yemeseniz bile dişlerinizi fırçalayın' uyarısı
11:20 - Kovid-19 salgını, elektrikli otomobil pazarına ivme kazandıracak11:19 - Anayasa Mahkemesi 59 yaşında11:18 - Vatandaşlar Kovid-19'u griple karıştırmamaları için ilanlarla uyarılıyor11:16 - Veterinerler fiili hizmet zammından yararlanmak istiyor11:13 - Ar-Ge çalışmalarıyla yerli muzda üretim de tüketim de artıyor11:08 - Çocuk istemeyen eş kusurlu sayıldı
11:06 - Uzman doktor, mesai dışı ek ödemesini KDK aracılığıyla aldı10:50 - FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti10:40 - Koronavirüs vakalarıyla çağrılar da arttı! 'Pozitif, evine misafir kabul ediyor'10:35 - Bakımsız bıraktıkları 250 köpek için yardım kampanyası düzenlemişler10:32 - Kızılırmak Delta'sı alarm veriyor
10:31 - Emine Erdoğan'dan Sevgi Evlerindeki çocukları ağırladıkları iftara ilişkin paylaşım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı
Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon
KYK burslarını kripto paraya yatırmışlar
Seçim için istifa eden memurun görevde dönüşüyle ilgili önemli karar
Emekli bayram ikramiyesinde 3 alternatif
Kripto paranın sicili kabarık
9 bin liraya kurye arıyorlar, bulamıyorlar
Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında asıl düşüş haftaya
FETÖ'ye kurmay darbesi! Adil Öksüz'ün yeğeni 32 kurmayı deşifre etti
'Mesajı satır arasına gizledim, millet bize kızabilir!'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
720 ton altın 3
simbiyotik 1
o ayrı 1
nesne olarak ne bırakmak istersiniz 1
evlilik üzerine edilen sözler 1
aras kargo 2
eva cassidy 1
yorgunluk 2
düşük maliyetli hobiler 1
fujer 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam