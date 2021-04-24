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Koronavirüse yakalandı, intihar etti
Bursa'da corona virüse yakalanan genç adam evinin dördüncü katından atlayarak hayatına son verdi. Bir çocuk babasının ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
|24 Nisan 2021 12:19
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Dün gece saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde corona virüs nedeniyle zor bir süreçten geçen 37 yaşındaki bir çocuk babası Samet Konak, 4. kattaki evinin camından atladı.
Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine gelen acil 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sol kolunda ve bacağında kırık tespit edilen Samet Konak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İç kanama geçirdiği tespit edilen Samet Konak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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