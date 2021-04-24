Sözcü Kalın, Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatları andı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatları rahmet ve minnetle andı.
|24 Nisan 2021 12:27
|+Aa- Yazdır
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Soykırım yalanının arkasına sığınarak bu vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı hakikatin dilini kullanmaya devam edeceğiz."
Kalın, paylaşımında şehit diplomatların isimlerinin yer aldığı ay yıldızlı bir görsele de yer verdi.
Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Soykırım yalanının arkasına sığınarak bu vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız.Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 24, 2021
Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı hakikatin dilini kullanmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/54AKBxIzFw
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çelik: Diplomasi vizyoner köprüler kurmalıdır
24 Nisan 2021 06:06
|24 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Nisan 2021 00:01
|Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
23 Nisan 2021 23:35
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
23 Nisan 2021 23:13
|Erdoğan çifti 23 Nisan'da çocuklarla iftarda buluştu
23 Nisan 2021 22:51
|İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım
23 Nisan 2021 22:47
|Erdoğan ile Biden NATO liderler zirvesinde görüşecek
23 Nisan 2021 22:26
|Bakan Koca'dan '23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı' iddialarına cevap
23 Nisan 2021 21:32
|Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan, Biden ile görüştü
23 Nisan 2021 21:19
|Saffet Sancaklı'dan Thodex iddialarına yanıt
23 Nisan 2021 20:54