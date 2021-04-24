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İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'un barajlarında bugün itibariyle doluluk yüzde 81.11 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre bugünkü doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçsede artan hava sıcaklıklarıyla birlikte artış hızı düşmeye başladı. Barajlar bu hafta sadece yüzde 0.42 arttı.
 24 Nisan 2021 13:05
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İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, peş peşe gelen yağışlı hava ile artışa geçti.

Doluluk oranlarındaki artış eskiye oranla yavaş devam etse de İstanbul'un barajlarındaki son 7 günde sadece yüzde 0.42 artış yaşandı. Doluluk oranı yüzde 80.72'den yüzde 81.11'e yükseldi.

SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

İSKİ verilerine göre bugünkü doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl mayıs ayı sonunda doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü.

Ağustos ayında 37.52'ye inen doluluk oranı, Aralık ayında 20.29 olarak ölçülmüştü. Daha sonra hızla yükselişe geçen doluluk oranları Ocak ayında yüzde 40.39'a, Şubat ayında 56.2'ye, Mart ayında ise yüzde 72.83'e çıktı.

İstanbul'un en fazla doluluğa ulaşan barajı ise Darlık Barajı oldu. Darlık barajında doluluk oranı 97.36 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en az doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 43.38 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İstanbul'un Barajlarındaki bugünkü doluluk oranları:

Alibeyköy Barajı: Yüzde 66.26

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 77.35

Darlık Barajı: Yüzde 97..36

Elmalı Barajı: Yüzde 95.31

Istranacalar: Yüzde 53.56

Kazandere Barajı: Yüzde 77.67

Ömerli Barajı: Yüzde 95.87

Papuçdere Barajı: Yüzde 76.87

Sazlıdere Barajı: Yüzde 43.98

Terkos Barajı: Yüzde 78.24
İhlas Haber Ajansı
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