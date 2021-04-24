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İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Bu yıl ikna çalışmaları sonucunda teslim olan örgüt mensubu sayısı 57'ye yükseldi
 24 Nisan 2021 13:20
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İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir terör örgütü PKK mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2014'te terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 57'ye yükseldi.
Anadolu Ajansı
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