Kocaeli'de uçuruma yuvarlanan inek kemerli sedye yardımıyla kurtarıldı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, uçuruma yuvarlanan inek itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
|24 Nisan 2021 13:35
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Alınan bilgiye göre, Aksığın Mahallesi'nde bir ineğin uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.
Kemerli sedye yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
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