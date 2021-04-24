Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen 'Şehit Diplomatlar Sergisi' açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi" açıldı.

Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatları ilk şehit ettikleri yer olan Los Angeles'taki sergiyle eş zamanlı olarak Sirkeci Garı'nda açılan sergi, 30 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Sergi, 1973 ile 1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlara adanıyor.

Sergide, Türkiye'yi dünyada temsil eden iyi yetişmiş ve donanımlı devlet görevlilerini hedef alan sistematik terör saldırıları ve suikastlar tüm detaylarıyla anlatılıyor.

Ermeni teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırıları ve suikastların ülke, şehir bazlı grafikler ve tarih şeridiyle gösterildiği panoların yer aldığı sergide, ayrıca şehit edilen diplomatların yapay zeka teknolojileriyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğrafları ve hikayelerine yer verilen özel görseller bulunuyor.

Sözde "Ermeni soykırımı" iftirasının Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplar için kasıtlı şekilde alevlendirilmeye çalışıldığı bir tarih olan 24 Nisan'da düzenlenen sergide, Türkiye'nin 1915 olaylarını aydınlığa kavuşturmak ve gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmalar da anlatılıyor.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, serginin açılışına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ermeni terör örgütlerini lanetliyoruz!" ifadelerini kullandı.

- Türk diplomatlara yönelik ilk terör saldırısı 1973'te düzenlendi

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in 1973'te Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından ABD'de şehit edilmesi, Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı olmuştu.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit olurken toplamda 77 can kaybı yaşanmış, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.