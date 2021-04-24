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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 95 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 95 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
 24 Nisan 2021 13:47
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 95 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 95, Palandöken'de 35, Konaklı'da 34, Sarıkamış'ta 30, Uludağ'da 20, Erciyes'te 17, Yıldızdağı'nda 13, Yalnızçam'da 11, Ladik'te 7, Kartepe'de 6, Hesarek'te 5, Hazarbaba ve Ovacık'ta 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez25.04.2021En düşükEn yüksek
KartalkayaGSY49
PalandökenMSY312
UludağGSY24
NemrutPB716
KonaklıMSY413
DavrazMSY813
ErciyesHSY516
IlgazSY29
HakkariPB517

(SY: Sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, MSY: Mevzi sağanak yağışlı)
Anadolu Ajansı
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