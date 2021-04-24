Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor
Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.
|24 Nisan 2021 13:48
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz bölgeleri ile Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sivas çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.
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