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Hatay'da sulama kanalına düşen imam boğuldu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına düşen imam hayatını kaybetti.
|24 Nisan 2021 13:50
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Karamankaşı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde arı kovanlarıyla uğraşan imam Ali Yapıcı, yakından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Arama çalışmaları sonucu, düştüğü yerin 1 kilometre uzağında Yapıcı'nın cesedi bulundu.
Ceset, otopsi için Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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