Konya'da eğlence mekanına baskın: 39 kişiye ceza
Konya'da, kısıtlamaya rağmen açık bulunan eğlence mekanına yapılan baskında, 39 kişiye ceza kesildi.
|24 Nisan 2021 14:10
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına geldi.
Uzun uğraşlara rağmen kapı açılmayınca koçbaşıyla giren polis, mekandaki 39 kişiye, "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı.
Polisi gören bazı kişilerin saklanmak için çatıya çıkmaya çalıştıkları görüldü.
İş yerinin mührünün bozularak faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.
Eğlence mekanı, zabıta ekiplerince yeniden mühürlenirken, iş yeri sorumlusu Emrah A. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen 'Şehit Diplomatlar Sergisi' açıldı
24 Nisan 2021 13:45
|Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek
24 Nisan 2021 11:23
|Vatandaşlar Kovid-19'u griple karıştırmamaları için ilanlarla uyarılıyor
24 Nisan 2021 11:18
|Uzman doktor, mesai dışı ek ödemesini KDK aracılığıyla aldı
24 Nisan 2021 11:06
|Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı
24 Nisan 2021 10:10
|'Ağlayan gelin'i koparana 80 bin lira ceza
23 Nisan 2021 20:23
|Bartın Valiliği: Temaslı veya pozitif olan memurların durumu sorgulansın
23 Nisan 2021 18:45
|Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
23 Nisan 2021 17:16
|İmamoğlu milli eğitim müdürü için 'Zavallı' dedi. Valilik açıklama yaptı
23 Nisan 2021 16:19
|Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
23 Nisan 2021 14:00