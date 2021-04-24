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Konya'da eğlence mekanına baskın: 39 kişiye ceza

Konya'da, kısıtlamaya rağmen açık bulunan eğlence mekanına yapılan baskında, 39 kişiye ceza kesildi.
 24 Nisan 2021 14:10
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Konya'da eğlence mekanına baskın: 39 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına geldi.

Uzun uğraşlara rağmen kapı açılmayınca koçbaşıyla giren polis, mekandaki 39 kişiye, "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı.

Polisi gören bazı kişilerin saklanmak için çatıya çıkmaya çalıştıkları görüldü.

İş yerinin mührünün bozularak faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.

Eğlence mekanı, zabıta ekiplerince yeniden mühürlenirken, iş yeri sorumlusu Emrah A. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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